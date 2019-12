Devises : les risques associés au Brexit pèsent sur la livre

(CercleFinance.com) - Mardi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne demeurait sans tendance face à sa contrepartie américaine, en prenant 0,18% à 1,1165 dollar. En revanche, l'euro continue de grimper contre le sterling et gagne plus de 1% ce midi.

En effet, 'Boris Johnson a ravivé les craintes d'un hard Brexit en voulant empêcher toute extension de la période de transition du Brexit au-delà de l'année 2020', soulignent les spécialistes de Kiplink.

Le Premier ministre britannique ' compte donc exercer une pression forte sur les dirigeants européens afin de conclure les négociations le plus rapidement possible. Or, dans le cas où aucune solution n'émergerait, il y aurait une sortie sans accord le 1er janvier 2021', poursuivent-ils.

Cet après-midi aux Etats-Unis, les opérateurs prendront connaissance de la construction résidentielle (mises en chantier et permis de construire), puis de la production industrielle, pour laquelle le consensus vise une remontée de 0,8% en novembre.