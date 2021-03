Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : les rendements se tendent mais peu d'écart relatif Cercle Finance • 03/03/2021 à 19:08









(CercleFinance.com) - Petite journée sur le FOREX qui a connu une volatilité réduite avec des écarts moyens dépassant rarement 0,3%. Ce fut le cas sur l'Euro-Dollar (+0,2%)avec une légère appréciation du $ à 1,2060/E Le $ gagne +0,3% face au Yen, à 107 et +0,4% face au Franc suisse à 0,9185. Face à ces 2 devises, la hausse de la rémunération du $ a fait la différence avec +7,5Pts sur les T-Bonds US (1,49% sur le 2031) mais aussi sur le '5 ans' (+5Pts à 0,73%), le '30 ans' flirtant avec 2,27%. La cause de cette dégradation réside dans une des composantes de l'ISM des 'services' (calculé par l'Institute for Supply Management) qui s'inscrit en recul à 55,3 en février, à comparer à 58,7 le mois précédent: le problème, c'est la composante 'prix payés' qui décale fortement à la hausse. Mauvaise journée également pour nos OAT (+6,5Pts vers -0,045%) ou les Bunds (+6% à -0,288%), ce qui réduit a presque rien le différentiel de rendement avec le billet vert, d'où des écarts de change réduits. Même scénario sur le 'cable': la Livre bouge peu (+0,1%) car le rendement des Gilts (+9Pts) s'avèraiet assez peu supérieur à celui des T-Bonds US.

