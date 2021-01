Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : les propos de J.Yellen impactent peu le Dollar Cercle Finance • 19/01/2021 à 19:51









(CercleFinance.com) - Janet Yellen, future Secrétaire au Trésor, a précisé le weekend dernier sa philosophie sur l'évolution des taux de change : elle ne souhaite pas un Dollar faible -comme Trump le réclamait avec insistance auprès de Jerome Powell- et fera en sorte que le billet vert demeure une monnaie de réserve crédible. Elle estime que c'est au marché d'ajuster la valeur relative des devises et que le processus s'opère naturellement au gré des avantages concurrentiels des pays en présence. Janet Yellen évoque la 'dévastation' causée par le Covid : 'les effets seront longs et pénibles si le pays ne met pas en oeuvre un ambitieux plan de relance, ou 'relief plan'. Un plan qui s'ajouterait au 'package' de 1.900Mds$ adopté une semaine auparavant. En ce qui concerne le 'coût' pharaonique des mesures de relance, Janet Yellen reprend une de ses formules favorites du temps où elle présidait la FED: 'les bénéfices excèdent les inconvénients'. L'argent devrait donc demeurer gratuit et abondant aux Etats Unis, les cambistes s'allègent sur le billet vert qui recule de -0,4% face à l'Euro, vers 1,2135, de -0,3% face à la Livre vers 1,3625. L'Euro a par ailleurs été soutenu par un robuste indice ZEW, le baromètre mensuel de la confiance des investisseurs allemands qui s'élève à 61,8 en janvier, contre 55 en décembre (le consensus espérait 60).

