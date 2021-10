Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : les inconnues budgétaires US plombent le Dollar information fournie par Cercle Finance • 04/10/2021 à 19:35









(CercleFinance.com) - Le Dollar perd du terrain, modestement face à l'Euro (-0,2% à 1,162), face au Yen (-0,15%), et plus nettement face à la Livre (-0,55% à 1,3620) ou face au Franc Suisse (-0,7% à 0,9240). Ce repli du billet vert (le Dollar Index recule de -0,3% à 93,75) n'a certainement pas grand chose à voir avec les chiffres du jour : les commandes à l'industrie américaine ont progressé de +1,2% en août, quinzième mois de hausse sur 16, portées par une hausse des achats de machines-outils et d'équipements et composants électroniques. Le chiffre de juillet a été révisé à la hausse pour faire apparaître une hausse de 0,7% au lieu des +0,4% initialement annoncés. Les cambiste ont en revanche motif à s'inquiéter des risques de 'shutdown' budgétaire aux Etats Unis après le 18 octobre. Le Congrès a convenu de permettre un dépassement du plafond de la dette d'ici cette date, afin d'éviter le non paiement de certains fonctionnaires mais pour 'après', rien n'est résolu. Il y a également de gros doutes sur l'adoption du financement du programme de relance de 3.500Mds$ de Joe Biden: l'opposition ne se cantonne pas aux seuls parlementaires Républicains puisque des Démocrates s'inquiètent également de la dérive de l'endettement du pays. Le point d'orgue de la semaine sera la publication vendredi des chiffres mensuels de l'emploi dont la teneur pourrait inciter la Réserve fédérale à accélérer le calendrier de son resserrement monétaire. Selon les économistes, l'économie américaine devrait avoir créé autour de 500.000 emplois en septembre, après 235.000 en août et 1,05 million en juillet.

