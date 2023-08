Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : les changes complètement figés après Jackson Hole information fournie par Cercle Finance • 28/08/2023 à 20:12









(CercleFinance.com) - Le Dollar finit parfaitement inchangé avec des écarts de moins de 0,05% face à l'Euro, le Franc suisse, le Yen et même le Dollar néo-zélandais.

Les fluctuations face à la Livre sont non pertinentes, les marchés étaient en congé ce lundi au Royaume Uni.



Le Dollar Index finit carrément stable à 104,05, démontrant que les propos de Powell vendredi -plutôt 'faucons', sont jugés neutres par les cambistes.



La tendance sur l'EUR/USD reste à la baisse alors que l'optimisme sur la croissance américaine pousse le dollar à la hausse : les perspectives de croissance en Europe se dégradent avec une consommation qui fléchit et des politiques fiscales agressives face aux déficits qui vont plomber le pouvoir d'achat des ménages.



Le FOREX devrait s'animer un peu à partir du milieu de la semaine avec des données sur l'inflation puis les statistiques sur l'emploi aux Etats-Unis : les chiffres d'ADP mercredi puis le 'NFP' vendredi, 2 rapports mensuels toujours très suivis.



Au programme également, mais en zone Euro cette fois, la première estimation très attendue des prix à la consommation en zone euro pour le mois d'août, qui tombera jeudi.





