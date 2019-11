Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : les cambistes toujours attenistes Cercle Finance • 21/11/2019 à 13:15









(CercleFinance.com) - Jeudi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne demeurait sans tendance face à sa principale contrepartie, en grappillant 0,07% à 1,1086 dollar. Les cambistes font peu de cas des dernières informations, plutôt décevantes, relatives aux relations entre Washington et Pékin. 'La presse et des déclarations de M. Trump ont brisé les espoirs d'une résolution rapide du conflit commercial entre les deux pays. Le Wall Street Journal, confirmant des informations d'autres journaux, et citant des membres de l'administration Trump, indique que les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine progressent difficilement, ce qui pourrait compromettre la signature d'un accord commercial partiel', commente un analyste parisien. Publiées hier, les minutes du dernier FOMC de la Fed n'ont pas suscité de réactions marquées des opérateurs, pas plus que le débat télévisé qui, au Royaume-Uni, a opposé Boris Johnson à Jeremy Corbin.

