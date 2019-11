Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : les cambistes de nouveau dans l'expectative Cercle Finance • 22/11/2019 à 12:12









(CercleFinance.com) - Vendredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne était stable, tendance qu'elle observe aussi sur la semaine. Ainsi, l'euro se tassait symboliquement de 0,07% à 1,1056 dollar, ce qui vaut aussi sur huit jours. Les cambistes demeurent dans l'attente de l'Arlésienne que sont devenues, à l'instar du Brexit, les négociations sino-américaines. La conclusion d'un accord, même limité (dit de phase 1), semble devenue plus difficile. Or 'à défaut d'accord commercial, les Etats-Unis prévoient de relever le 15 décembre les 'tariffs' douaniers sur des produits électroniques chinois, dont les téléphones portables', souligne un spécialiste. Parmi les statistiques de la matinée, on a appris ce matin qu'en novembre dans la zone euro, la version flash de l'indice d'activité global d'IHS Markit s'était tassée à 50,3 points, son plus bas niveau en deux mois, après 50,6 points le mois précédent. Mais aussi des anticipations de 50,9 points. Le sous-indice relatif aux services passe de 52,2 à 51,5 points, son plus bas en dix mois, quand celui de l'industrie manufacturière remonte légèrement de 46,6 à 47,1 points, plus haut en trois mois.

