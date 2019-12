Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : les cambistes dans l'expectative Cercle Finance • 19/12/2019 à 12:34









(CercleFinance.com) - Jeudi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne progressait à peine contre le billet vert (+ 0,09% à 1,1125 dollar) et suivant des tendances similaires contre les autres devises. 'Compte tenu de la réduction des incertitudes politiques liées à la guerre commerciale et au Brexit, c'est le soulagement qui devrait prévaloir, ce qui contribuera à mettre un terme à la phase d'assouplissement monétaire', note Kiplink Finance. 'La Banque du Japon a ouvert le bal ce matin en laissant sa politique monétaire inchangée. Suivront dans la journée la Banque d'Angleterre, puis la Banque de Suède qui devrait faire tomber un totem : la fin des taux négatifs', poursuit-il. Aux Etats-Unis cet après-midi, doivent paraître l'indice d'activité 'Philly Fed', puis les indicateurs avancés du Conference Board -attendus en hausse de 0,1% en consensus de marché- et les ventes de logements anciens. De ce côté de l'Atlantique, le climat des affaires est stable en France en décembre au vu de l'indicateur synthétique, calculé par l'Insee à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, qui se maintient à 106.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.