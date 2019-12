Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : les cambistes attendent les banques centrales Cercle Finance • 11/12/2019 à 13:02









(CercleFinance.com) - Mercredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne restait sans direction face à la plupart de ses contreparties, par exemple face au dollar : - 0,07% à 1,1083 dollar. Selon l'indicateur FedWatch du CME, la Réserve fédérale américaine devrait laisser son principal taux directeur inchangé à 1,50-1,75% ce soir, suivant une probabilité implicite massive de 97,8%. Une baisse de plus, voire deux, sont envisagées à partir de septembre 2020. 'Les taux directeurs américains ne devraient pas être modifiés et le discours de M. Powell devrait peu évoluer', pronostique Aurel BGC, selon qui 'le président du Fed devrait souligner la 'solidité' de la croissance américaine'. Les nouvelles projections économiques de la Fed seront probablement, elles, suivies de près. Aucune statistique d'importance n'était attendue ce matin en Europe. Notons que le conseil des gouverneurs de la BCE se terminera demain midi, qui sera également le jour où des élections législatives anticipées se tiendront au Royaume-Uni.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.