Devises : lent glissement du $ avant weekend de Thanksgiving

(CercleFinance.com) - Le Dollar poursuit son recul, qui s'est confirmé avec la nomination de Janet Yellen au 'Trésor'. Le billet vert cède -0,25% face à l'Euro vers 1,1920 alors que le rendement des T-Bonds (-1,5Pt vers 0,868%) recule un peu face à celui du Bund (stable à 0,568%). Le $ recule également de -0,3% face à la Livre et face au Franc suisse (1,338 et 0,9080 respectivement). Les cambistes ont été confrontés à une cascade de statistiques mitigées dont il est difficile de tirer des conclusions: les dépenses de consommation des ménages américains ont augmenté de 0,5% en séquentiel (après +1,2% en septembre), en revanche, leurs revenus continuent de se contracter (-0,7% alors qu'ils étaient attendus stables après une hausse symétrique de +0,7% le mois dernier) Les commandes de biens durables (auto, électroménager, équipement de la maison...) affichent +1,3% en octobre par rapport à septembre, après une hausse de 2,1% en septembre (le consensus tablait sur +1,2%). La seconde estimation du PIB au 3ème trimestre a confirmé le chiffre initial de +33,1%. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté de 30.000 (semaine du 14 au 21/11) selon les chiffres publiés ce mercredi par le Département du Travail, à 778 000 (c'est la seconde semaine consécutive de dégradation) La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 748.500, en hausse de 5000 d'une semaine à l'autre. Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'élevait à 6,07 millions la semaine passée, contre 6,37 millions la semaine précédente. Les 'minutes' du FOMC de la Réserve fédérale sont accueillies sans émotion et le Dollar décale d'à peine -0,005 à 1,1925.

