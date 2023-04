Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Devises: légère reprise du $ malgré PIB US en fort recul information fournie par Cercle Finance • 27/04/2023 à 19:42

(CercleFinance.com) - Le Dollar reprend timidement quelques couleurs (+0,15% à +0,2% pour le $-Index) malgré la 1ère estimation très décevante du PIB américain au premier trimestre.

La croissance s'établit à seulement 1,1% en rythme annualisé au premier trimestre 2023, selon le Département du Commerce : un score très éloigné du consensus d'un repli limité de -0,6% vers 2,00%.

Cela aurait pu valoir au billet vert une rechute vers ses planchers de la veille (1,1095 face à l'Euro) mais il s'apprécie au contraire de 0,2% et l'Euro recule vers 1,1020.



L'Euro a t'il été affaibli par le 'chiffre du jour', c'est à dire le baromètre du 'sentiment économique' (ESI) : il est resté globalement inchangés avril 2023 par rapport à mars, à 97,3 pour l'ensemble de l'Union européenne, et n'augmentant que de 0,1 point à 99,3 pour la seule zone euro.



Le différentiel de rémunération n'a guère joué avec les T-Bonds qui se tendent de +8,5Pts à 3,515% alors que Bunds et OAT se dégradent de +7Pts : la différence est minime.

La devise la plus faible du jour est le Franc suisse qui recule de 0,35% face au $ et 0,15% face à l'Euro... c'est dire si la journée fut peu animée.





'La dynamique s'est essoufflée vers la fin du trimestre, et la faiblesse du mois de mars devrait peser sur le calcul de la consommation trimestrielle pour le deuxième trimestre 2023, que nous prévoyons actuellement à 0,5% en glissement trimestriel', prévient toutefois Tiffany Wilding, économiste chez le gestionnaire d'actifs.