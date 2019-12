Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : léger retrait de l'euro avant le premier réveillon Cercle Finance • 24/12/2019 à 12:13









(CercleFinance.com) - En cette veille de Noël sur les marchés de devises, les tendances étaient limitées. Reste que la monnaie unique européenne repasse sous les 1,11 dollar tenus jusqu'à la semaine dernière en cédant, ce midi, 0,17% à 1,1070 dollar. Des retraits sont également constatés face au yen, au sterling et au franc suisse. 'Les dernières nouvelles en provenance de la politique économique chinoise sont favorables', commente ce matin La Banque Postale AM. Par ailleurs, 'en 2020, les politiques monétaires resteront accommodantes pour compenser l'absence de coordination à l'échelle internationale alors que la croissance restera médiocre', commente Philippe Waechter, chef économiste chez Ostrum Asset Management. Selon lui, 'les contraintes posées par la Maison Blanche ne vont pas être inversées rapidement', soulignant que 'le possible accord avec les Chinois ne règlera pas l'ensemble des questions puisque le point principal, la technologie, ne sera pas traité'. 'Bien que l'économie mondiale ralentisse depuis 15 mois, nous ne pensons pas qu'une récession pointe à l'horizon', juge de son côté Guilhem Savry, responsable de la recherche macroéconomique chez Unigestion.

