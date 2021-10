Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : léger rebond du $, pas de mouvement 'directionnel' information fournie par Cercle Finance • 21/10/2021 à 19:22









(CercleFinance.com) - Le Dollar se redresse un peu ce jeudi mais cela reste d'ordre 'technique' car les écarts s'étagent de zéro face au Franc suisse à +0,45% face au yen (à 113,75), ce qui ne marque pas de retour massif des intérêts acheteurs. Le billet vert grappille 0,15% face à l'Euro vers 1,1635 après avoir affiché un repli symétrique ce matin vers 1,1667. Le Dollar prend 0,25% face à la Livre qui pourtant voit sa rémunération bondir de +7Pts vers 1,2150% alors que les T-Bonds se contentent de +1Pt à 1,6700%. Le $ gagne également 0,4% face au Dollar canadien (en repli vers 1,2375). Il n'a pas vraiment pu bénéficier de l'appui des 'chiffres du jour' car le tableau est mitigé: il y a du bon avec le nombre des reventes de logements anciens qui a grimpé de +7% (à 6,29Mns) au lieu de +3,7% attendu (à 6,1Mns) et des stocks au plus bas historique (2,4 mois de biens en réserve : tout se vend très vite, en 17 jours en moyenne). Mais le tableau s'assombrit avec le recul de la croissance de l'activité manufacturière US selon l'indice de la Fed de Philadelphie ('Philly Fed') qui chute de -7Pts, à 23,8 contre 30,7 en septembre. Ensuite, les inscriptions aux allocations chômage n'ont diminué que de -6.000 à l'issue de la semaine du 10 au 16 octobre aux Etats-Unis pour s'établir à 290.000. Le département du travail américain indique également que la moyenne mobile sur 4 semaines s'établit 319.750, en recul de 15.250 (là encore, il s'agit du plus faible niveau depuis mars 2020). Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est établi à 2.481.000, soit un recul de 122.000 (plus bas score enregistré depuis mars 2020). Enfin, l'indice synthétique des indicateurs avancés du Conference Board en hausse de seulement 0,2% le mois dernier (contre +0,5% anticipé), après des progressions de respectivement 0,9% et 0,8% en juillet et août.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.