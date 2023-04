Devises : léger rebond du $, le Yen s'affaiblit nettement information fournie par Cercle Finance • 19/04/2023 à 17:37

(CercleFinance.com) - Le FOREX affiche une accalmie ce mercredi : les paires E/$ (1,0965) et $/Aud sont quasi stables, le Dollar glisse légèrement face au Franc suisse (-0,25%) et il ne cède que 0,15% face à la Livre.

Il gagne en revanche 0,45% face au Yen (134,7) et c'est ce qui explique la progression de 0,15% du $ Index vers 101,9.

Le Yen s'avère la devise la plus faible du jour, les autorités alors que l'inflation donne des signes d'accalmie dans l'archipel.

Les chiffres du jour n'ont pas été des 'game changers' : aucune surprise avec la publication des données définitives 'Eurostat' puisque l'indice des prix à la consommation en zone euro pour le mois de mars est confirmé à 6,9% en mars 2023, contre 8,5% en février, et celui de l'Union européenne est ressorti à 8,3%, contre 9,9% (confirmation de l'estimation rapide pour la zone euro en mars).



Les taux annuels les plus faibles ont été observés au Luxembourg (2,9%), en Espagne (3,1%) et aux Pays-Bas (4,5%) et les plus élevés ont quant à eux été enregistrés en Hongrie (25,6%), en Lettonie (17,2%) et en Tchéquie (16,5%).



Dans la zone euro, les plus fortes contributions au taux d'inflation annuel provenaient de l'alimentation, alcool et tabac (+3,12 points de pourcentage, pp), suivi des services (+2,10 pp), des biens industriels hors énergie (+1,71 pp) et de l'énergie (-0,05 pp).

La séance de jeudi devrait être plus volatile avec la publication de nombreuses données sur l'activité et l'emploi de part et d'autre de l'Atlantique.