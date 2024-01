Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : le Yuan décroche vers 7,14$, le $-Index stabilisé information fournie par Cercle Finance • 30/01/2024 à 19:57









(CercleFinance.com) - Cette journée a été marqué par un net affaiblissement du Yuan (-0,55%) face au $ (7,1700) et à l'Euro alors que la bourse de Shenzhen a été victime d'un décoche de -5,1%, les 3 principaux chinois (Shanghai) ont chuté de -1,8%, Hong Kong a lâché -2,3%.

Sinon, la séance a été très calme sur la parité Euro/Dollar qui se fige vers 1,0830$.

Euro tient bon malgré des chiffres de PIB qui ne sont pas bons : en France, le PIB est resté stable au quatrième trimestre (-0,02%), d'après des données publiées ce matin par l'Insee, après être déjà demeuré inchangé au troisième trimestre (révisé de +0,1%).

En moyenne sur l'année 2023, le PIB français a augmente de 0,9% (après +2,5% en 2022 et +6,4% en 2021)... et le gouvernement s'accroche à une prévision de +1,4% en 2024.

Bonne nouvelle, les dépenses des ménages français ont augmenté de +0,3% au mois de décembre, mais cela n'a pas suffit à maintenir notre PIB en positif.



Le Dollar Index s'effrite de -0,1% vers 103,50 alors que le rapport 'Jolts' des offres d'emploi aux Etats Unis est ressorti supérieur aux attentes: 9,026 millions de Jobs étaient non pourvus en décembre, contre 8,925Mns en novembre.

Emploi toujours, le rapport 'ADP' (emploi dans le secteur privé) sera publié demain, un bon précurseur avant la diffusion vendredi du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis ( NFP) fournira de nouveaux éléments sur la conjoncture américaine.



Les cambistes valident eux aussi la perspective d'un 'statu quo' de la Fed demain... mais ce qui fera la différence, ce sont d'éventuels indices concernant le calendrier de futures baisses de taux distillés -ou non- demain lors de la conférence de presse de Jerome Powell.



La Livre et le Yen ont été les devises la plus faibles (à la marge, rien de marquant) avec un recul de -0,25% face à l'Euro et -0,2% face au Dollar, le Franc suisse s'effrite de -0,15% contre toutes les devises après une belle surperformance la veille.





