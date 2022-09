Devises: le Yen se reprend, la BoJ juge qu'il a assez baissé information fournie par Cercle Finance • 14/09/2022 à 19:31

(CercleFinance.com) - Ce fut la journée du Yen (après celle du Dollar la veille) : les autorités monétaires japonaises reconnaissent que -30% en 18 mois et une parité de 146 face au $, cela pourrait commencer à poser des problèmes, la devise nippone reprend +1% face au Dollar à 143 et affiche le même cours face à l'Euro (+0,75%).



La spectaculaire perte de pouvoir d'achat du Yen n'a pourtant pas encore débouché sur une déferlante inflationniste comme aux Etats Unis ou en Europe, ce qui est surprenant pour un pays qui doit tout importer, énergie comme matières premières.

En Europe, la baisse de l'Euro nous coûte très cher et notre commerce extérieur s'enfonce dans le rouge (record historique de déficit pour la France en 2002).



Le rebond du Yen est passe un peu inaperçu car l'attention des cambistes était focalisée sur le publication du 'PPI' aux Etats Unis : l'inflation des prix à la production se tasse à la marge (-0,1%) et ce n'est apparemment ni une bonne ni une mauvaise nouvelle.

Selon les chiffres du Département du Travail, les prix à la production aux Etats-Unis ont légèrement reculé en 'global' (à 8,7%) mais ils ont augmenté de 0,2% (à +5,8%) hors alimentation, énergie et services commerciaux, des taux globalement conformes aux attentes.



L'Euro a gagne un peu de terrain face au Dollar (+0,3% à 1,0000 ce soir) et face au Franc suisse (à 0,96000) et n'a donc pas été pénalisé par la chute de la production industrielle CVS de 2,3% dans la zone euro et de -1,6% dans l'UE, par rapport à juin, selon Eurostat.



Par rapport à juillet 2021, la production industrielle a diminué de 2,4% dans la zone euro et de 0,8% dans l'UE en juillet dernier.



Un peu de répit outre-Manche pour la Livre qui reprend +0,7% face au $ à 1,1570 après la publication de la hausse des prix à la consommation au Royaume-Uni : le CPI se replie à 9,9% sur un an en août, après +10,1% en juillet, selon des données officielles publiées mercredi.



Les cambistes seront attentifs demain à la parution de l'indice Empire State de la Fed de New York puis de l'indice de la Fed de Philadelphie, des ventes au détail et des prix à l'importation, pour ne mentionner que les rendez-vous les plus importants de la fin de semaine.