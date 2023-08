Devises : le Yen poursuit sa dégringolade (-3,4% en 3 jours) information fournie par Cercle Finance • 01/08/2023 à 19:34

(CercleFinance.com) - Le Yen continue de dégringoler et chute de -0,8% contre toutes devises : déjà 3,4% perdu en 3 séances alors que la BoJ serait intervenue pour racheter massivement la dette japonaise, ce qu'elle fait d'ailleurs depuis 30 ans, mais les montants sont jugés massifs et la situation budgétaire inquiète, les taux directeurs nippons étant fixés à 0,5% en regard d'une inflation voisine de 3,5%.



Le Yen retombe vers 143,5$, son plus mauvais niveau depuis le 7 juillet dernier.

A noter également le dévissage des monnaies australes avec -1,2% sur le Dollar Néozélandais et -1,75% sur le $ australien (à 0,6600$).



La chute du Yen (-0,85% face au $, -0,55% face à l'Euro) contribue largement à la progression de 0,5% du Dollar Index vers 102,35.

Le billet vert grappille 0,25% face à l'Euro et +0,5% face au Franc suisse, +0,6% face à la Livre.

L'Euro a a été pénalisé par la faiblesse de l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière, calculé par S&P Global: il s'est replié pour un 6ème mois consécutif en juillet, à 42,7 en juillet contre 43,4 en juin, signalant la plus forte détérioration de la conjoncture industrielle dans l'Eurozone depuis mai 2020.

Il affiche également son plus faible niveau depuis la crise financière mondiale de 2008/2009.



Pas mieux en France où l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française s'est replié de 46,0 en juin vers 45,1 en juillet, son plus bas niveau depuis mai 2020.

Cette dégradation résulte des baisses de la production et du recul des nouvelles commandes, pour un quatorzième mois consécutif.

Parallèlement, les fabricants ont réduit leurs effectifs pour un deuxième mois de suite.