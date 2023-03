Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le Yen plonge tout seul, face à toutes monnaies information fournie par Cercle Finance • 29/03/2023 à 19:55









(CercleFinance.com) - Le FOREX semble avoir été remarquablement calme si l'on s'en tient aux écarts insignifiants (pas supérieurs à 0,1%) sur l'Euro/$ (1,0840), le CHf/$ (totalement inchangé) ou le 'cable' (la Livre s'effrite de 0,2% face au $)..

Mais l'animation a été fournie par lourde chute du Yen (-1,3% vers 132,6/$ et 143,8/E) : les traders n'avançaient pas de raison 'fondamentale' (pas de déclaration de la BoJ) mais des éléments techniques comme le débordement la veille de la borne basse de son canal haussier moyen terme face au Dollar, ce qui aurait déclenché une rafale de ventes techniques se poursuivant aujourd'hui.

Le repli du Yen a suffi à lui seul pour soutenir le billet vert qui progresse vers 102,7 sur le Dollar Index (+0,3%).



Côté chiffres, les investisseurs ont pu prendre connaissance d'un léger recul de la confiance des ménages français en mars 2023. En effet, l'indicateur synthétique de l'Insee perd un point à 81, et reste ainsi bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2022).



Les soldes d'opinion des ménages relatifs à leur situation financière passée et future sont stables, tout comme celui sur l'opportunité de faire des achats importants. Ces trois soldes restent nettement au-dessous de leur moyenne de longue période.



L'un des éléments à surveiller au cours des jours qui viennent sera l'évolution de l'inflation, en Europe comme aux Etats-Unis.







