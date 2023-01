Devises : le Yen plonge (décision BoJ) puis se ressaisit information fournie par Cercle Finance • 18/01/2023 à 19:36

(CercleFinance.com) - Séance en 2 temps sur le Forex : forte hausse de +2% du Dollar face au Yen (128,25/131,5) tôt ce matin, la BoJ maintenant -à la surprise générale- sa politique monétaire inchangée (espérant peut-être que les efforts conjugués de la FED et de la BCE suffiront à tempérer la hausse mondiale des prix, sans avoir à lever le petit doigt)... mais le soufflé s'est complètement dégonflé et le Yen est remonté à 128, plus haut qu'avant l'annonce de la BoJ.



Le Dollar a nettement fléchi face à l'Euro jusque vers 15H30, testant un nouveau plus bas annuel de 1,088 puis a repris tout le terrain perdu pour finir la journée inchangé à 1,0790.



L'Euro semble avoir été dopé par la baisse du taux d'inflation en zone euro: il ralentit de -0,9% à 9,2% en décembre 2022, contre 10,1% en novembre, d'après Eurostat qui confirme ainsi son estimation rapide pour le dernier mois de l'année passée.



En revanche, l'inflation reste à 2 chiffres au Royaume Uni (10,5%... les 11% ne sont toutefois pas atteints) et la Livre gagne 0,4% face au $ et à l'Euro.

Le Yen a également repris du terrain face à l'Euro mais finit la journée en repli de -0,5% à 138,9 contre 141,7 au plus bas du jour.