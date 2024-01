Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises: le Yen grimpe, l'Euro se tient malgré stats faibles information fournie par Cercle Finance • 31/01/2024 à 19:12









(CercleFinance.com) - Le Dollar recule un peu en amont du communiqué de la FED (-0,2% sur le Dollar Index vers 103,18) mais c'est surtout le Yen qui se renforce et qui effectue un bond de +0,9% face au billet vert, 146,15 (niveau proche des niveaux du 11 janvier ou du 11 décembre).

Le Dollar s'effrite un peu face à l'Euro (de -0,1%, c'est symbolique) et de -0,25% face au Franc suisse (le $ retombe sous 0,86)... mais il pourrait tout reprendre en cas de discours 'faucon' de la FED.



Si la perspective d'un 'statu quo' en mars ne fait guère de doute, car quasi-totalité des 'stats' US publiées en janvier était d'une robustesse inattendue, le 'chiffre du jour' vient apporter au gros bémol, dans un domaine que la FED scrute particulièrement, à savoir le chômage.

Une baisse de taux en mai paraît déjà inscrite dans le calendrier des cambistes et il est probable que le marché du travail ait déjà amorcé une inflexion.



Le baromètre 'ADP' de l'emploi dans le secteur privé des Etats-Unis s'est brusquement refroidi en janvier avec seulement +107.000 nouvelles embauches ce qui se situe nettement sous les attentes des économistes (de l'ordre de 150.000 attendues d'après Jefferies).

Le rapport ADP ressort aussi en forte baisse par rapport aux 158.000 du mois précédent (révisées de 164.000 en estimation initiale), cela pourrait préfigurer un 'NFP' en demi-teinte vendredi.



Il y avait également des 'chiffres' ce matin en Europe : nouvelle baisse (-1,8%) des prix de production de l'industrie (PPI) française en décembre sur un an, après -0,5% en novembre.

L'Insee précise que les PPI sont quasi stables (+0,1% après +0,2% en novembre) hors énergie.



Toujours selon l'Insee (estimation provisoire), les prix à la consommation en France augmenteraient de 3,1% sur un an en janvier 2024, un taux en baisse sensible donc après celui de 3,7% observé en décembre 2023.



Enfin, l'économie allemande s'est bien contractée au quatrième trimestre, selon une nouvelle estimation publiée par l'Office fédéral de la statistique avec un PIB en repli de 0,3% sur les trois derniers mois de l'année par rapport au trimestre précédent en données corrigées des variations saisonnières, conformément à une première estimation rendue publique le 15 janvier.





