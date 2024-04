Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : le Yen continue de s'enfoncer, Yuan reste stable information fournie par Cercle Finance • 16/04/2024 à 20:17









(CercleFinance.com) - Le Dollar progresse encore, pas de façon spectaculaire, mais le Dollar Index(+0,2%) teste ses meilleurs niveaux depuis fin octobre 2023.

Il se hisse vers 106,42 et le doit essentiellement au recul de -0,25% du Yen vers 154,65, son nouveau plancher annuel... et depuis 34 ans.

L'Euro grappille en revanche +0,05% vers 1,0625, de même que la Livre vers 1,2450.

Le billet vert se maintient au zénith malgré un plongeon de 14,7% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis en mars par rapport au mois précédent, à 1.321.000 en rythme annualisé, après un bond de 12,7% en février.



Les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures-, ont chuté pour leur part de 4,3% à 1.458.000 le mois dernier.

Enfin, les achèvements de logements ont décroché de 13,5% à 1.469.000 (pas de 'facteur météo' pour expliquer ce repli).



La production industrielle des Etats-Unis a de nouveau augmenté de 0,4% en mars (tout comme en février), avec notamment un bond de 3,1% de la production automobile (véhicules et équipements).



L'euro ne tire que très peu profit du bond de +11,2Pts de l'indice ZEW,(sentiment des investisseurs et analystes financiers allemands): l'indice a grimpé de 31,7 vers 42,9 et atteint en avril un niveau qu'il n'avait plus touché depuis 2 ans, suggérant que la première économie d'Europe est en passe de sortir de l'ornière.



La composante des 'conditions actuelles' ne s'est pourtant que légèrement améliorée de 1,3 point, à -79,2, alors que les analystes anticipaient une reprise plus prononcée, autour de -76.



Le ZEW attribue la remontée de son indice de confiance au redressement de l'économie mondiale, la moitié des personnes interrogées dans le cadre de son étude ayant déclaré attendre un rebond de l'activité à un horizon de six mois.



Mais le FMI émet un sérieux bémol : il se montre inversement plus pessimiste sur la croissance germanique en 2024 (+0,2% au lieu de +0,5%) et en 2025 (+1,3% au lieu de +1,6%)... et même les 0,2% qu'il consent s'avère encore supérieur à la moyenne des anticipations des divers instituts économiques.



Il y avait aussi des 'stats' très attendues ce matin en Chine et elles ressortent mitigées : le produit intérieur brut (PIB) de la Chine a progressé de 5,3% sur un an au cours du premier trimestre 2024 (contre +5,2% fin 2023), d'après des données publiées mardi par le Bureau d'Etat des statistiques (BES), mais les ventes de détail chutent de +5,5% vers +3,3%, la production de +7% vers +4,5%.

Le POBC a maintenu ce mardi la parité inchangée à 1,2375 face au Dollar.





