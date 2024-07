Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : le Yen bondit de +1,8 à +2% après geste de la BOJ information fournie par Cercle Finance • 01/08/2024 à 00:15









(CercleFinance.com) - Le Dollar termine en nette baisse alors que Wall Street a fini en forte hausse avec une accélération spectaculaire côté semi-conducteurs (presque +7% de hausse).



Le Dollar Index recule de 0,5% vers 104,03 mais ce n'est pas l'Euro qui progresse le plus (+0,15% vers 1,0830%), c'est le Yen qui s'envole de +1,9% face à un billet vert qui plonge sous 150 (pour la 1èrev fois depuis le 18 mars), et vers 149,9 au final après le relèvement du taux directeur par la BOJ.

La Banque du Japon qui déjà consommé des Mds$ pour soutenir sa devise depuis début juin a fini par relever son principal taux directeur de +0,25% à 0,5 %, un niveau inédit depuis 16 ans (2008).

Les autres variations face au Dollar sont peu significatives : c'est le Yen qui fait la différence (+1,75% à +1,8% face à l'Euro, la Livre, etc.).



Le point d'orgue de cette ultime séance du mois de juillet, c'était la conférence de presse de Jerome Powell: il a déclaré que le 'moment où les taux baisseront se rapprochait', tout en rappelant à nouveau que l'institution restait 'data dependant' (dépendante des données économiques).



D'après le baromètre FedWatch du CME Group, la possibilité d'une baisse de taux de 25 points de base à la rentrée est désormais estimée à plus de 87%.



Un chiffre a été publié en début d'après-midi aux US et il s'agissait des créations d'emplois dans le secteur privé aux Etats-Unis: selon ADP, le score est de 122.000 emplois en juillet, un chiffre inférieur aux attentes, avec un consensus autour de 160.000 nouveaux jobs



Le cabinet de ressources humaines précise que la croissance des salaires a ralenti pour s'établir à 4,8% en juillet d'une année sur l'autre, une décélération qu'il attribue aux efforts déployés par la Fed afin de contrecarrer l'inflation.



Le NFP attendu vendredi devrait tourner autour de +160.000 créations de postes, contre 206.000 en juin.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.