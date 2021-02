Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le $ un peu secoué en séance mais limite son repli Cercle Finance • 25/02/2021 à 19:47









(CercleFinance.com) - Séance volatile sur le FOREX alors que la tempête souffle sur les marchés obligataires, avec des hausses de rendement intraday sans équivalent depuis la panique boursière de début mars 2020. Le Dollar a plongé jusque vers 1,224/E malgré un rendement qui flambait à un moment de +22Pts de base, à 1,61% contre 1,39% la veille (et ce n'était déjà pas bon, mais sans impact sur le $). Dans le même temps, les taux longs en Europe ne se dégradaient 'que' de 10Pts de base... mais en proportion, aussi bien pour les OAT, les 10 ans autrichien et néerlandais et surtout les Bunds allemands, cela fait beaucoup. Mais le Dollar est également pénalisé par la chute de Wall Street et une amorce d'éclatement de bulle sur tous les actifs les plus spéculatifs. Les Crypto-devises résistent plus ou moins, les valeurs exposées aux taux d'intérêt sur le S&P500, le Nasdaq, le Russell-2000, beaucoup moins. Il y a beaucoup de levier sur les actions, beaucoup de positions à terme, la réduction de l'exposition entraine une hausse du 'cash'... mais c'est surtout sur l'obligataire que les retours au 'cash' sont les plus massives. Le Dollar limite la casse ce soir et cède -0,15% face à l'Euro (1,218) et au franc suisse mais il lâche -0,85% face à la Livre qui grimpe vers 1,4025. Il parvient à gagner 0,2% face au Yen qui enchaine les séance de baisse.

