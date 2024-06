Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : le $ toujours en hausse à 24H de l'issue du FOMC information fournie par Cercle Finance • 11/06/2024 à 19:05









(CercleFinance.com) - Le Dollar s'impose comme le grand gagnant de la situation politique 'compliquée' qui se déroule en France (le '$-Index' prend +0,2% à 105,40): le billet vert a entamé une brusque remontée vendredi après le 'NFP' (l'Euro chutant de -0,8% vers 1,0800 contre un record de 1,0900) et ce qui aurait pu n'être qu'un feu de paille lundi a au contraire pris de l'ampleur avec la dissolution de l'Assemblée prononcée par E.Macron.



Nos OAT ont subi des ventes appuyées en cours de séance (jusque vers 13H45), avec un rendement qui s'est tendu jusqu'à près de +10Pts, jusque vers 3,335% avant de se détendre brusquement de -9Pts alors que Jordan Bardella -1er Ministre potentiel au soir du 7 juillet- ferait machine arrière sur la remise en cause de la Loi retraite et l'allongement des carrières de 2 ans.



Mais cette hausse de rendement, loin de soutenir l'Euro a valeur d'indicateur de stress, préjudiciable à notre devise : l'Euro lâche encore -0,25% vers 1,0735/$, mais c'est très comparable aux -0,25% du Yen ou du Franc suisse (la Livre restant inchangée).

L'Euro ne s'affaiblit donc réellement que face au Dollar.



Les cambistes regarderont un peu moins du côté de l'Europe demain car l'attention sera focalisée par la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale attendue demain soir.



S'il n'y a strictement aucun suspens sur le maintient des taux à 5,25/5,50, ni sur les projections à 3 mois (taux maintenus en juillet), les commentaires de la FED sur l'inflation alimenteront peut-être l'espoir d'une détente en septembre, même si cette hypothèse ne rassemble plus que 47% des suffrage, contre 70% la semaine dernière.

Le résumé des projections économiques ('dot plots') devrait révéler que le comité a réduit ses prévisions de baisse des taux pour cette année.



Avant cela, les prix à la consommation - qui seront publiés demain avant l'ouverture - pourraient bien montrer que le rythme de l'inflation ne laisse à la banque centrale qu'une marge de manoeuvre réduite pour commencer à assouplir ses taux.



Si la FED tient un discours 'vigilant' sur l'inflation, alors la hausse du Dollar pourrait bien se poursuivre en direction de 1,0650/E.









Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.