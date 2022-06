Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises: le $ teste ses sommets (Yen et Euro) puis retombe information fournie par Cercle Finance • 30/06/2022 à 18:48









(CercleFinance.com) - Le Dollar poursuit sa remontée et clôture le 1er semestre près de ses sommets (à moins de 1% des 1,035 face à l'Euro) comme en témoigne le 'Dollar-Index' qui a renoué à la mi-journée avec les 105,5 en séance (égalant son zénith de clôture du 16 juin) avant de consolider (-0,3% vers 104,8).

Le Dollar a connu une belle poussée haussière en séance, jusque vers 1,0380 avant de rechuter de 1 Cent vers 1,0480.



Une nouvelle fois, les cambistes n'ont pas vraiment pris en compte l'écart de rémunération positif du Dollar (le T-Bond reste ancré au-dessus des 3,00% de rendement) alors que nos OAT effacent -12Pts à 1,934%, les Bunds -15,3Pts à 1,355% et plus au Sud, les Bonos soutiennent la comparaison avec -14Pts à 1,445%.

Le principal mouvement du jour concerne le Yen qui s'est bien redressé, vers 135,75 après avoir testé un nouveau plancher vers 136,80.

A noter également que le Franc suisse -malgré un repli de -0,2%- reste ancré au-dessus de la parité face à l'Euro, vers 0,9980.



Les cambistes semblent avoir privilégié l'hypothèse d'une FED moins agressive après la publication du taux annualisée de l'indice des prix PCE (+0,6%) qui s'est maintenu à +6,3% en données globales sur 12 mois (mais atteint 7,2% en rythme annuel); hors énergie et alimentation, le PCE 'core' a augmenté de 0,3%% contre +0,4% attendu.

Dernier chiffre du jour était également un peu faible: l'indice PMI de Chicago chute de plus de 4Pts en juin à 56 contre 60,3 en mai (consensus : 58).

Heureusement, la consommation résiste mieux que ce que laissent présager indices de 'confiance' (qui s'effondrent) : les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 0,2% en mai par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, d'après le Département du Commerce.

Cela reste un score nettement intérieur au consensus qui pariait sur une augmentation de 0,5 à 0,6% avec des revenus qui se sont accrus de 0,5%, conformément aux attentes.







