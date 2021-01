Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le test des 1, 214/E par le $ n'est pas concluant Cercle Finance • 12/01/2021 à 19:55









(CercleFinance.com) - Le rendement du '10 ans' US a franchi les 1,17%, mais cela ne suffit plus à soutenir la remontée du Dollar qui s'est enrayée vers 1, 2140/E (après avoir testé un plus haut depuis le 16 et le 21/12/2020). Le billet vert rechute de -0,35% vers 1,2190/E, de -0,3% face au Yen et au Franc suisse. Mais c'est la Livre Sterling qui effectue le meilleur parcours avec +1% à 1,3635. Cette petite faiblesse pourrait être liée aux déclarations de Raphael Bostic (FED d'Atlanta) qui soutiendrait une réduction des injections monétaires au 2ème semestre si l'économie US redémarre : moins de stimulus monétaire = moins de croissance. Mais le $ aurait aussi bien peu réagir aux propos de Fred Kaplan qui se déclare farouchement opposé aux taux négatifs.

