Devises : le $ tente d'échapper à une rupture des 1,102/E

(CercleFinance.com) - Séance à gros enjeu sur le FOREX où le Dollar danse sur le fil du rasoir.

Le Dollar Index (-0,15% à 101,70 après 101,45 au plus bas du jour) est sur le point de valider l'enfoncement d'un support majeur -et oblique- moyen terme: les 101,90.



Ce niveau a déjà été testé mi-décembre, c'est le dernier rampart à la baisse: en cas de rupture le prochain objectif, le palier des '100', le suivant, bien plus lointain serait 94.



L'Euro grignote quelques fractions (+0,05%) remonte face au dollar (vers 1,1015) pour venir tester de nouveaux plus hauts depuis la mi-juin, les investisseurs pariant que la Fed américaine devancera la BCE avec ses premières baisses de taux.



C'est une anticipation confortée par l'indice 'PCE' : l'inflation se modère à 2,6% en rythme annuel en novembre, en baisse de 0,3 point par rapport au mois d'octobre, et en données 'core (hors produits alimentaires et énergie) il se contracte de 3,4% vers 3,2% d'un mois sur l'autre, d'après le Département du Commerce.

Publiées au même moment, les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 0,2% le mois dernier par rapport à octobre aux Etats-Unis, pour des revenus en croissance de 0,4% d'un mois sur l'autre.



Ce n'est pas inflationniste en soi, mais il faut surveiller les prix de l'énergie : le marché pétrolier reste soutenu par des facteurs géopolitiques, en l'occurrence des tensions en Mer rouge, qui font plus que compenser la perspective d'un ralentissement de l'activité économique mondiale.

Ainsi, le Brent s'apprécie de 1,2% à 80,3 dollars le baril.



Notons que l'or, valeur refuge par excellence et intimement lié au $ par une relation inverse: l'or se hisse vers 2056$ l'once (+1%)... et la baisse du $ pourrait l'envoyer rapidement au-delà des 2.100$/Oz.





