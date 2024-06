Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises:le $ subit rechute symétrique par rapport à vendredi information fournie par Cercle Finance • 12/06/2024 à 19:12









(CercleFinance.com) - Le retournement du FOREX causé par un 'CPI' US 'meilleur que prévu' (c'est à dire globalement stable à 3,3%) est violent : aussi violent -si ce n'est plus- que le fut celui de vendredi dernier après la publication du 'NFP' (alors que le Dollar testait un seuil critique à 1,0900/E, menaçant d'inverser sa tendance haussière moyen terme.

L'Euro remonte symétriquement de +1% ce soir vers 1,0845, soit +1% également par rapport à son plancher du jour.

Le Yen reprend 0,8% à 155,8, la Livre +0,85% à 1,2845 et le Franc suisse +0,7% vers 0,8910.

Le 'Dollar-Index' décroche de -0,9% vers 104,30, son niveau de mercredi dernier.

Un seul chiffre d'inflation 'meilleur que prévu' aux Etats Unis et le printemps revient sur les marchés obligataires, avec un rendement des T-Bonds en chute libre.

Le '10 ans' n'est pas loin d'enregistrer la meilleure séance de l'année 2024 avec -15Pts de base vers 4,259%, le '2 ans' affiche également -15Pts vers 4,682% (il tutoyait les 5% vendredi dernier).

Du coup, le consensus pour une baisse de taux en septembre repasse en force la barre des 50%.



Attention car la journée n'est pas finie: les annonces de la Fed sont attendues à 20h00 (heure de Paris) et seront suivies, à partir de 20h30, par une conférence de presse de son président, Jerome Powell.

De quoi peut-être tempérer l'impression qu'avec le 1er bon chiffre de l'année (après 4 mauvais), l'inflation est sur le point d'être terrassée.



En Europe, le spectre d'une situation chaotique s'est largement éloigné après l'épisode de faiblesse de lundi et mardi : la monnaie unique se ressaisit, malgré l'incertitude qui continue de planer sur la trajectoire des déficits et les moyens de résoudre un endettement insoutenable.



La matinée avait été rythmée par la publication des derniers chiffres de l'inflation allemande: l'indice des prix à la consommation (IPC) - était de +2,4 % en mai 2024 selon Destatis, en progression de +0,2% (en avril et mars 2024, le Taux était de +2,2 %).



Après deux mois de hausse, la production industrielle britannique est repartie à la baisse en avril. Le Bureau national des statistiques (ONS) a indiqué ce matin que la production industrielle avait reculé de 0,9% par rapport au mois précédent.





