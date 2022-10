Devises: le $ soutenu par une défiance face à l'Euro et la £ information fournie par Cercle Finance • 31/10/2022 à 19:36

(CercleFinance.com) - Le Dollar repart vigoureusement de l'avant à 48H du FOMC de la FED, comme si l'espoir de l'évocation d'un 'pivot' s'éloignait avec les derniers chiffres de l'inflation, le prix du pétrole qui repasse les 95$ (Brent à Londres) et des pénuries de fioul aux Etats Unis avec des stocks de diesel au plus bas de 30 ans.

Le Dollar Index grimpe de +0,7% vers 111,50 alors que le billet vert reprend pas moins de 1,25% face à la Livre qui rechute vers 114,6$ après avoir plafonné vers 116.

Le gain est de 0,5% face au Franc suisse et il atteint +0,8% face à l'Euro vers 0,9880: le test de la parité et la sortie du canal baissier moyen terme ne sont donc pas concluants... et il s'en fallait pourtant de peu jeudi.



L'Euro pâtit des perspectives de ralentissement économique même si les Bunds et les OAT ont vu leur rendement progresser de +7Pts en moyenne ce lundi: l'Eurozone a en effet été victime d'une nouvelle accélération de l'inflation à 10,7% dans l'UE (c'est 0,5% de plus que prévu).

Ce chiffre est cohérant avec les +10,4% de l'inflation allemande et de +16,8% aux Pays Bas, sous l'effet du renchérissement des produits alimentaires (+20,3% en Allemagne).



Un seul chiffre aux Etats Unis cet après-midi et il n'est pas souriant : le PMI de Chicago chute vers 45,2 contre 47 le mois précédent.



Les investisseurs espèrent de 'mauvais chiffres' d'activité aux Etats Unis à la veille verdict de la FED une hausse de + 75Pts est attendue, le 'vocabulaire' pour expliquer cette décision sera décisif.