Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le $ soutenu par des propos de Joe Biden avant CPI information fournie par Cercle Finance • 09/12/2021 à 17:58









(CercleFinance.com) - Le Dollar se redresse nettement ce jeudi (+0,5% face à l'Euro à 1,1280) et efface ses pertes de la veille. Il reprend également +0,15% face à la Livre et un bon +0,6% face au Franc suisse qui faiblit un peu contre toutes devises depuis une semaine. Les T-Bonds reperdre de leur avance : ils affichaient -4Pts en début d'après-midi et -2Pts ce soir. Selon Joe Biden qui s'exprimait ce jeudi, le CPI devrait surprendre (désagréablement) ce vendredi car la décrue des prix de l'énergie ne devrait pas encore être reflétée dans l'indice de l'inflation : elle devrait atteindre +0,7% en 'séquentiel' et +6,8% en rythme annuel (certains économistes attendent même jusqu'à +7%).it par des gains moyens de 1,5% à Wall Street sur le mois de décembre. La séance s'annonçait relativement peu chargée en indicateurs aujourd'hui: bonne surprise tout de même avec les inscriptions au chômage aux Etats-Unis. Le total des demandes (du 29/11 au 04/12) s'établit à 184.000 (-45.000 sur la semaine), le plus faible score depuis... 52 ans (1969). La décrue atteint -43.000, après une petite déception (+25.000) la semaine précédente. Le nombre de chômeurs 'officiels' retombe sous les 2 millions (à 1,992), ce qui signifie qu'il y a plus de 5 propositions d'emploi non pourvues par chômeur (avec 11 millions de postes non pourvus selon le dernier rapport 'JOLT'). Le second chiffre était un peu secondaire : les stocks des grossistes aux Etats-Unis ont augmenté de 2,3% en octobre en rythme séquentiel, après une progression de 1,4% en septembre (chiffre confirmé par rapport à l'estimation initiale), selon le Département du Commerce. De leur côté, les ventes des grossistes US se sont accrues de 2,2% en octobre. Le ratio stocks sur ventes s'est établi à 1,22 en octobre 2021, à comparer à un ratio de 1,31 pour la période correspondante un an auparavant.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.