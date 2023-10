Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Devises: le $ sort renforcé de la publication du CPI à +0,4% information fournie par Cercle Finance • 12/10/2023 à 17:56

(CercleFinance.com) - Le Dollar Index se redresse de +0,55% à 106,40 depuis la parution d'un 'CPI' (chiffre de l'inflation aux Etats-Unis) qui déjoue de peu les anticipations: +0,4% de hausse de au lieu de +0,3% attendu (le CPI 'Core' est pourtant conforme aux attentes à +0,4% et +4,1% en rythme annuel).



Le $-Index se retrouve à son meilleur niveau depuis le 6 octobre dernier

Les cambistes semblent prendre en compte une remontée des anticipations de hausse 'FED Fund' le 1er novembre... mais la probabilité demeure faible.



L'euro qui était stable face au $ avant le 'CPI' décroche soudain de -0,65% pour rebasculer sous 1,0600, à 1,0545$.

Le Dollar gagne également du terrain face à la Livre (+0,8%) puis le Franc suisse et $-Canadien (+0,5%).

Le Yen résiste mieux avec -0,35%, les devises australes ($ australien et néo-zélandais plongent de -1,35%).

La fermeté du $ ne s'explique guère par un différentiel de rémunération transatlantique puisque le rendement des OAT/Bunds et des T-Bonds US progresse de concert et de façon identique : +5Pts de base.