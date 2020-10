Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le $ se stabilise, la £ se redresse après -1% mardi Cercle Finance • 14/10/2020 à 19:46









(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -Peu de mouvement sur le marché des devises au lendemain d'un séance volatile, marquée par le rebond du Dollar et la chute de la Livre. Le Dollar se stabilise face à l'Euro vers 1,1750, le 'sterling' se reprend avec +0,7% vers 1,3030/$. Le FMI se montre beaucoup plus optimiste pour les Etats Unis que pour l'Europe cette année: la croissance US devrait se contracter de seulement -4,4% contre -8% lors des précédentes anticipations, l'Eurozone subirait une contraction de -8,3% puis connaitrait un rebond de +5,2% en 2021. La France subirait une contraction de -9,8% puis afficherait +7,3% au mieux (moins que les 8% prévus par le gouvernement). Côté 'stats', selon le Département du Travail, les prix à la production aux Etats-Unis ont augmenté de 0,4% en septembre en brut (là où le consensus attendait une hausse de 0,1%) comme hors alimentation, énergie et négoce (contre une hausse de 0,2% anticipée). En comparaison avec la même période en 2019, les prix à la production américains se sont accrus de 0,4% le mois dernier (après -0,2% en août). Hors éléments volatils ('core rate'), le taux en rythme annuel est passé de +0,3% à +0,7% d'un mois sur l'autre. La perspective d'un accord imminent sur un nouveau plan de soutien à l'économie américaine s'éloigne: selon certains commentaires, les points de vue des Républicains et les Démocrates demeurent 'très éloignés' (500Mds$ pour les 1ers, enveloppe de 1.800Mds$ pour les autres).

