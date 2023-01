Devises: le $ se stabilise après une semaine de lourd repli information fournie par Cercle Finance • 13/01/2023 à 19:06

(CercleFinance.com) - Le Dollar se stabilise dans de basses eaux, proche de ses planchers annuels le Dollar Index glisse encore : il inscrit en séance un 'plus bas' 2023 à 102 et perd 3% sur la semaine.

Il ne profite même pas de la publication d'une hausse de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan.

Il est ressorti en janvier à 64,6 contre une précédente estimation et un consensus de 60,5 (il était de 59,7 en décembre).

Le chapitre des chiffres de l'inflation américaine s'est clos à 14H30 avec les prix à l'importation aux Etats-Unis : ils ont augmenté de 0,4% le mois dernier, après une baisse de 0,7% en novembre 2022, tandis que les prix à l'exportation ont chuté de 2,6% en décembre, après un repli de 0,4% le mois précédent.

Selon le Département du Travail, la variation sur les 12 derniers mois des prix américains à l'importation affichent une hausse de 3,5% (+1,9% hors produits pétroliers) et ceux à l'exportation se sont accrus de 5% (+4,4% hors produits agricoles) en décembre 2022.

Il ne profite pas non plus de la hausse de rendement des T-Bonds US qui se dégradent de +3Pts à 3,477% contre 3,42% ce matin.



L'Euro est légèrement en repli (-0,15% à 1,0830) après avoir de nouveau testé les 1,0870 en début de séance.



La production industrielle a rebondi de 1% dans la zone euro au mois de novembre, une hausse bien plus marquée que prévu, d'après Eurostat (consensus à 0,5%, après un recul de 1,9% en octobre).



Dans le détail, les plus fortes hausses mensuelles ont été enregistrées dans des pays qui justement n'ont pas beaucoup ou très peu d'industrie, comme l'Irlande (+6,4%), le Luxembourg (+5%) et Malte (+4,6%); les plus fortes baisses se situent en Estonie (-3,7%) et en Croatie (-1,9%).

Par rapport à novembre 2021, l'activité industrielle dans la région a progressé de 2%.