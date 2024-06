Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises: le $ se ressaisit, la BNS fait chuter Franc suisse information fournie par Cercle Finance • 20/06/2024 à 18:13









(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -Le Dollar sort renforcé de cette journée (après la séance fériée de mercredi), notamment via une nette progression du rendement des T-Bonds US.

Le '$-Index' grimpe de +0,30% vers 105,6, au plus haut depuis les 14 juin ou le 6 mai dernier.

La rémunération du billet vert s'envole : de +12Pts sur le '10 ans' à 4,272%, de +5Pts sur le '2 ans' et le '30 ans' à respectivement 4,75% et 4,405%.

L'Euro recule de -0,33% vers 1,0705, le Yen de -0,45% vers 158,75 (il se rapproche de nouveau de ses planchers historiques.

La Livre sterling cède également -0,45% vers 1,2660 après la décision sans surprise de la BoE de maintenir les taux (donc pas de réactions).



Le récent ralentissement de l'inflation au Royaume Uni, qui a atteint le mois dernier l'objectif de 2% établi par la banque centrale, commence pourtant à alimenter les spéculations sur une prochaine baisse de taux.



'Les signaux envoyés par l'économie britannique sont contradictoires', soulignent les analystes d'Oddo BHF, qui mettent en avant d'un côté une croissance 'robuste' et la hausse des salaires et des prix des services, mais aussi un taux de chômage en hausse et un marché de l'emploi 'proche d'un point d'inflexion'.



La devise la plus volatile fut le Franc suisse (-0,75% face au $, -0,40% face à l'Euro) alors que la BNS (Banque Nationale Suisse) a de son côté réduit de 0,25% son taux directeur à 1,25%, ce qui était attendu vu la modération de l'inflation (et la hausse de +2% face à l'Euro depuis 10 jours).

Le '10 ans' helvétique s'est détendu de -2,5Pts vers 0,635%, le '6 mois' de -10Pts vers 1,0900%, le '1 an' de -11Pts (vers 1,13%), preuve que la BNS en a 'encore sous le pied' aux yeux des marchés d'ici fin 2024.



Le Dollar est ressorti renforcé de la parution de plusieurs statistiques aux Etats-Unis dans l'après-midi et notamment l'indice de la Fed de Philadelphie (ou 'Philly Fed') qui a reculé de 3 points pour s'établir à +1,3 ce mois-ci.

Le sous-indice des nouvelles commandes reste toujours négatif mais en amélioration, de -7,9 en mai à -2,2 en juin.



Celui de l'emploi s'améliore avec un rebond de -7,5 vers -2,5, tandis que le sous-indice des prix payés augmente de +4 points à 22,5.



D'après l'enquête, plus de 32% des entreprises interrogées déclarent s'attendre à une hausse de leur activité au cours des six mois à venir, 19% à un repli et 47% à une activité stable.

Les derniers chiffres concernant les mises en chantier sont médiocres : elles sont en recul de -5,5%, à 1,277 million alors que le consensus visait 1,37 million, après 1,35 million en avril.

Les permis de construire ont également reculé, à 1,386 million en mai en rythme annuel aux Etats-Unis, après 1,44 million en avril (le consensus tablait sur une stabilité).



Les inscriptions aux allocations chômage sont en recul de -5.000 à 238.000 mais c'est un peu moins bon qu'anticipé, le consensus tablait sur -8.000 à 235000.



Les cambistes attendent maintenant les déclarations de 2 membres de la FED pour déterminer si les récents chiffres publiés plaident ou non pour une inflexion du discours 'vigilant' sur l'inflation de Jerome Powell.





