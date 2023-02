Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Devises: le $ se reprend vivement avec anticipation taux FED information fournie par Cercle Finance • 15/02/2023 à 19:46

(CercleFinance.com) - Le Dollar se reprend vigoureusement et le $-Index affiche +0,75% à 104.00.

La vigueur de la consommation en janvier a surpris, ce qui s'ajoute à une inflation un peu supérieure aux attentes mais qui semblait avoir été bien digérée la veille.

Mais en rajoutant la vigueur du marché du travail, la demande de crédit à la consommation qui reste forte malgré des taux (très) élevés, les cambistes prennent très au sérieux l'hypothèse de 3 nouvelles hausses de taux de +25Pts de base par la FED d'ici l'été.

Ainsi, le consensus concernant le 'taux final' de la Fed est désormais majoritairement anticipé à 5,50% (5,25/5,50%) alors que 6 mois de repli de l'inflation avaient alimenté l'espoir d'un taux final à 5%, ou 5,25% maximum, suivi de détentes de -25Pts au 4ème trimestre 2023.



L'Euro fait machine arrière face au billet vert et retombe de -0,6% vers 1,0670$, le Yen lâche -0,9% vers 134,35 et la Livre dévisse littéralement de -1,4% vers 120.00.

Le Franc suisse résiste le mieux avec -0,4% et il gagne +0,2% face à l'Euro vers 0,9865.



Le Dollar a repris sa progression grâce à une rafale de 'stats' aux Etats Unis, avec une 1ère surprise: les ventes de détail aux Etats-Unis ont augmenté de3% en janvier (contre +2% attendu), pour s'établir à 697 milliards de dollars, selon le Département du Commerce (elles avaient enregistré un recul inhabituel de 1,1% en décembre).



En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines ont progressé de 2,3%.



L'activité dans le secteur manufacturier de la région de New York s'est nettement redressée selon l'enquête mensuelle de la Réserve fédérale connue sous l'appellation 'Empire State' : le score s'établit à -5,8 ce mois-ci, contre -32,9 en janvier mais c'est une bonne surprise puisque les économistes prévoyaient une amélioration moins significative, autour de -18.



En Europe, la balance commerciale de l'Eurozone a vu son déficit se contracter de -11,7MdsE à -8,81MdsE en décembre 2022 (consensus de -12,5). Sur l'ensemble de l'année 2022, la zone euro a enregistré un déficit record de -314,7MdsE, contre un excédent de 116,4 en 2021, soit un différentiel colossal de -431MdsE.

Ce matin, l'inflation au Royaume-Uni est ressortie à 8,8% en rythme annuel en janvier, marquant un net ralentissement par rapport aux 9,2% du mois de décembre.

De quoi apaiser les craintes de voir la BoE calquer ses pas dans ceux de la FED jusqu'à la fin du 1er semestre.