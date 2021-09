Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le $ se replie modérément après CPI US rassurant information fournie par Cercle Finance • 14/09/2021 à 19:40









(CercleFinance.com) - Le Dollar semble affaibli contre toutes les devises après la publication du CPI: il cède 0,15% face à l'Euro vers 1,1825 et -0,38% face au Yen et au Franc suisse. Il ne se maintient que face à la Livre à 1,3838. La rémunération du Dollar a nettement fléchi après les chiffres de l'inflation américaine US publiés à 14H30 qui sont ressortis assez nettement inférieurs aux attentes: la hausse est de seulement +0,1% en données 'core' (hors alimentation et énergie (contre +0,3% attendu), ce qui réduit la variation annuelle de -0,3% à 4,00% (contre 4,2% anticipé). L'inflation ressort à +0,3% en 'données brutes' par rapport au mois de juillet (contre +0,4% anticipé, pour un rythme annualisé de +5,3% après +5,4% en juillet). Les T-Bonds 2031 retombent de 1,3250% vers 1,2800% après une culmination à 1,348%. De plus en plus d'économistes doutent du caractère transitoire de l'inflation, la hausse des prix de l'énergie pourrait s'accélérer après une pause bienvenue en août.

