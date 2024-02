Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : le $ se redresse un peu, le Yen plus nettement information fournie par Cercle Finance • 29/02/2024 à 19:37









(CercleFinance.com) - Après une douzaine de séances d'un ennui mortel (depuis le 12 février), le FOREX se réveille un peu, la volatilité est de retour (retour timide en réalité) avec un Dollar-Index qui se redresse de 0,25% vers 104,20, tutoyant ses niveaux du 19 février.



Le billet vert reprend 0,33% face à l'Euro vers 108,00, +0,3% face à la Livre vers 1,2620, +0,5% face au Franc Suisse... mais la surprise vient du Yen qui grimpe symétriquement de 0,5% à 149,9$ et prend 0,85% face à l'Euro, vers 162,00.

Le catalyseur de ce rebond ne semble pas pleinement justifié par les chiffres du jour, la raison semble plus 'technique' : d'après le baromètre 'FedWatch', le marché exclut désormais toute réduction du loyer de l'argent en mars et en mai, mais le scénario d'une baisse de taux en juin est jugé crédible par 51% des traders.



Les 'chiffres du jour' sont rassurants sur la question de la croissance (la France échappe finalement à la récession au 'T4' 2023 avec +0,1% de PIB) ainsi que sur l'inflation : selon le Département du Commerce, l'indice d'inflation des prix PCE s'est établi à +2,4% en rythme annuel en janvier, un taux en baisse de 0,2 point par rapport à celui de décembre 2023, conformément à la prévision de Jefferies.



Hors produits alimentaires et énergie, deux catégories habituellement volatiles, l'indice sous-jacent est passé de +2,9% à +2,8% d'un mois sur l'autre, une évolution là aussi conforme à celle anticipée par le broker.



Toujours selon le Département du Commerce, les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 0,2% le mois dernier par rapport à décembre aux Etats-Unis, pour des revenus en croissance de 1% d'un mois sur l'autre.



Le Département du Travail annonce +13.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 19 février, à 215.000.

La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est ressortie à 212 500 cette même semaine, soit un repli de 3000 par rapport à la moyenne révisée de la semaine précédente.



Sur le Vieux Continent, les premiers chiffres mensuels de l'inflation en Allemagne publiés à 14h00 (le CPI recule de 3,1% vers 2,7% en février) témoignent d'une poursuite de la décrue des prix à des niveaux plus observés depuis juin 2021.



Par ailleurs, sur un an, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois, les prix à la consommation en France augmenteraient de 2,9% en février 2024, en léger ralentissement donc après +3,1% en janvier.



Enfin, en janvier 2024, les dépenses de consommation des ménages français en biens se replient sur un mois de 0,3% en volume, après une augmentation de 0,3% en décembre 2023, selon les données CVS-CJO de l'Insee.







Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.