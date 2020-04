Devises : le $ se redresse malgré cascade de sombres stats US

(CercleFinance.com) - Malgré de bien mauvais chiffres publiés aux Etats Unis, le Dollar semble retrouver quelques supporters, et peut être son statut de valeur refuge.

Il a gagné jusqu'à +1% face à l'Euro (zénith vers 1,060) avant de recéder un peu de son avance (+0,6% vers 1,0915), il prenait +0,5% face au Franc suisse et au yen (seulement +0,25% ce soir vers 1,0745), +0,7% face à la Livre Sterling.

Il reste très solide ce soir et conserve une avance de +1,6% face au Dollar Canadien, vers 1,4120 et de +1,7% face au Dollar Néo-zélandais.

Aux Etats-Unis, les ventes au détail ont plongé de 8,7% en mars, d'après le Département du Commerce, là où les économistes anticipaient une chute de 6,4% en moyenne (après +0,4% en février).

En excluant le secteur automobile, les ventes au détail américaines se sont contractées de 4,5% le mois dernier, après une baisse là aussi de 0,4% en février, et alors que le consensus attendait un repli de 2,7% en mars.

L'indice d'activité 'Empire State' de la Fed de New York subit un effondrement historique de -21,5 vers -78,2 en avril, son plus bas niveau depuis sa création (et de loin !) alors que le consensus anticipait pour sa part une chute à -35.

A titre de comparaison, pendant la crise économique de 2008, l'indice 'Empire State' n'avait chuté -au pire- que jusqu'à -34,3 !

Confortant ce chiffre 'régional', la production industrielle des Etats-Unis a chuté de 5,4% en mars, d'après la Réserve Fédérale, le consensus tablait sur -3,5%.

Enfin, l'enquête mensuelle concernant le 'sentiment' des spécialistes du secteur immobilier enregistre son pire plongeon de l'histoire, de 72 au mois de février vers 30 au mois de mars, le consensus tablait sur 55.

Le Dollar reste pour beaucoup de spécialistes, un 'proxi' du pétrole et ce fut une journée noire, avec un baril de WTI tombant ce soir sous les 20$ à New York (-3,5% vers 19,5$, au plus bas depuis le printemps 2002) et plongeant de -8% à Londres sur le Brent, sous les 27,55$.