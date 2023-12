Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le $ se redresse, l'Euro pénalisé par baisse PIB information fournie par Cercle Finance • 04/12/2023 à 19:35









(CercleFinance.com) -Le Dollar semble enfin endiguer sa glissade : le Dollar-Index se redresse de +0,5% vers 103,70 après une brève incursion sous 103 vendredi.



Mais le 'fait du jour', c'est la faiblesse de l'Euro qui lâche -0,6% à 1,0815 contre $ (et -0,2% face au Franc suisse à 0,9445).

La livre s'est montrée la plus faible avec -0,7% face au $ et -0,1% face à l'euro... une baisse paradoxale puisque le rendement de la Livre a fortement progressé de +10Pts vers 4,242%.



La faiblesse de l'euro, revenu en 3 séances de 1,100 à quasiment 1,0800 semble refléter des anticipations de baisse de taux en Europe qui surviendrait avant que la FED ne 'pivote'... parce que la France et l'Allemagne sont déjà en récession les chiffres de croissance sont aux antipodes des US (récession en zone Euro contre +5,2% de PIB au 3ème trimestre 2023).



Les cambistes semblent avoir une interprétation assez singulière des propos de Jerome Powell qui a déclaré vendredi qu'il était 'prématuré d'évoquer une baisse de taux' et assuré qu'une 'hausse restait sur la table', mais les marchés semblent avoir décodé un autre message qui disait 'nous baisserons les taux plus tôt que prévu' (le consensus table désormais sur la mi-mars).



Le point d'orgue de la semaine sera le 'NFP' vendredi (chiffres de l'emploi) mais il sera précédée mardi par l'ISM des services puis mercredi par l'enquête ADP sur les créations d'emploi dans le secteur privé en attendant l'indice de confiance des consommateurs du Michigan vendredi.



Parmi les autres indicateurs au menu de la semaine figurent les PMI des services en Europe, les ventes au détail et le PIB de 3ème trimestre de la zone euro et les chiffres définitifs de l'inflation en Allemagne.







