Devises : le $ se redresse grâce à la confiance des ménages

(CercleFinance.com) - Le Dollar se redresse après avoir frôlé la veille ses plus bas depuis le mois d'août: le billet profite surtout de la faiblesse de la Livre qui lâche -0,8% (vers 1,2625) après des chiffres de l'inflation très 'modérés' (le CPI se contracte de 4,6% vers 3,9%) qui font chuter le rendement de la devise britannique de -9Pts.



Mais il se trouve que les T-Bonds à 10 ans effacent pas moins de -10Pts à 3,855% alors que Wall Street se retourne brutalement à la baisse (-1,5%) sur fond de soudaine aversion pour le risque (le 'VIX' fait un bond de +9% vers 13,6).

Autrement dit, le 'différentiel de taux' n'est peut-être pas une explication très pertinente pour expliquer la hausse du billet vert (y compris face à la £), c'est même le contraire.

L'euro rechute de -0,4% vers 1,0935, le Franc suisse de -0,3% et le Yen résiste mieux (-0,1%) après une lourde chute de -0,9% de la veille (maintien de la politique monétaire accommodante de la BoJ).



La raison de la fermeté du Dollar s'explique plus logiquement par de bonnes statistiques US : les cambistes ont découvert que la confiance du consommateur américain était remontée bien plus fortement que prévu en décembre (de 101, vers 110,7, au lieu de 103 attendu), selon les résultats de l'enquête mensuelle du Conference Board.



Signes de robustesse inattendu sur le front immobilier, les ventes de logements anciens se sont accrues de 0,8% le mois dernier par rapport à octobre, selon la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR).



Le prix de vente médian a atteint 387.600 dollars, en progression de 4% sur un an, et le stock de maisons existantes invendues s'est replié de 1,7% sur un mois à 1,13 million à fin novembre, soit 3,5 mois au rythme d'écoulement actuel.





