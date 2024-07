Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : le $ se redresse de 0,15% avec un Yen sous 161,35$ information fournie par Cercle Finance • 09/07/2024 à 18:10









(CercleFinance.com) - La séance de lundi fut particulièrement calme, à tel point que rien ne semblait avoir bougé depuis vendredi, comme si aucune 'actualité' n'était parvenue aux oreilles des cambistes.



Cette séance de mardi s'avère à peine plus animée, avec un Euro qui s'effrite de -0,1% face au Dollar, vers 1,0810... le Franc suisse restant parfaitement stable face au billet vert.

La Livre glisse de 0,15% et la devise la plus faible fut le Yen qui lâche -0,35% vers 161,35 (-0,25% face à l'Euro vers 174,5).



Le repli du Yen permet à lui seul de faire grimper le '$-Index' de +0,15% vers 105,15. Les parités pourraient décaler avec publication, jeudi à 14H30, des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, qui seront très suivis par les investisseurs.



Lors de son audition prévue aujourd'hui devant le Congrès américain, Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale reconnaît certains progrès dans la lutte contre l'inflation, tout en rappelant que la Fed reste 'dépendante des données' et ses propos n'ont pas donné plus d'arguments à ceux qui espèrent l'enclenchement d'un prochain du cycle de baisse des taux dès mi-septembre.



D'après le baromètre Fedwatch, les traders tablent actuellement sur une baisse de taux en septembre : le consensus atteint presque 74%.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.