Devises: le $ se raffermit un peu, rebond à confirmer information fournie par Cercle Finance • 02/01/2023 à 19:50

(CercleFinance.com) - Il ne fallait pas s'attendre à une séance très active -en termes de volumes- sur le FOREX, en l'absence des opérateurs US et britannique, en congé ce lundi... mais l'Euro a nettement reculé, après une progression de +1% les 29 et 30 décembre.



L'Euro cède 0,5% vers 1,06060 (il culminait à 1,0708 en début de séance), ce qui est paradoxal alors que des rumeurs d'un 'pivot' de la FED refont surface car les craintes de récession se renforcent à la lecture des derniers chiffres concernant le secteur immobilier US.

Le billet vert a également gagné 0,4% face à la Livre et 0,25% face au Franc suisse ou le Dollar canadien, et n'a reculé (-0,2%) que face au yen qui s'impose comme la devise la plus robuste en ce 2 janvier 2023.



L'Euro aurait d'ailleurs pu bénéficier d'indicateurs économiques positifs :

la contraction de l'activité du secteur manufacturier s'est légèrement atténuée dans l'Eurozone en décembre comme le prouve l'enquête mensuelle de S&P Global réalisée auprès des directeurs d'achats, avec un redressement de 48,3 vers 49,2 le mois dernier.



De son côté, l'indice PMI pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est maintenu sous les 50 du sans changement en décembre 2022, mais s'est légèrement redressé de 47,1 en novembre à 47,8, mettant ainsi en évidence une contraction moins sévère en fin d'année.



En Allemagne, la contraction du secteur manufacturier fut également un peu moins forte à en croire l'indice PMI S&P Global / BME: il s'est établi à 47,1, un niveau certes inférieur au 50 du sans changement, mais à comparer à 46,2 le mois précédent.



Les enquêteurs précisent qu'une amélioration de l'approvisionnement a contribué à une forte réduction des pressions des prix, et que les fabricants interrogés se sont montrés moins pessimistes quant à leurs perspectives pour l'année à venir.



L'emploi atteint par ailleurs des sommets outre-Rhin : selon les calculs provisoires de l'office fédéral de statistiques, le nombre moyen de personnes ayant un emploi en Allemagne a fortement augmenté de 589.000 (+1,3%) par rapport à l'année précédente, pour atteindre environ 45,6 millions.



Ce nombre marque donc un record depuis l'unification allemande en 1990, dépassant de 292.000 (+0,6%) l'ancien record de 2019. Pour rappel, la crise du coronavirus avait stoppé l'année suivante la tendance à la hausse de l'emploi qui prévalait depuis plus de 14 ans.



Destatis estime en outre que le nombre de chômeurs au sens du BIT en Allemagne a chuté de 209.000 (-13,6%) pour atteindre 1,3 million en moyenne annuelle en 2022, représentant un taux de chômage en baisse de 0,5 point à 2,8% de la population active.