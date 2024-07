Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : le $ se raffermit un peu, le Yuan grimpe de +1,7% information fournie par Cercle Finance • 15/07/2024 à 19:44









(CercleFinance.com) - Les banques centrales seront encore à l'honneur cette semaine avec la réunion jeudi de la Banque centrale européenne (BCE), sa dernière avant la pause estivale : elle ne devrait pas 'bouger' et cela n'incitera pas les cambistes à se délester de l'Euro cet été.



Ils devraient surtout chercher à glaner dans les éléments de langage de Christine Lagarde de nouvelles indications concernant la possibilité d'une nouvelle baisse de taux en septembre.



Faute de 'market movers' ce lundi (pas de chiffres ni en Europe ni aux US), le Dollar est resté longtemps complètement figé ('$-Index' à 104,08) avant d'entamer une timide progression de +0,15% vers 104,25 après la réouverture des marchés US.

L'Euro a inversé la vapeur en fin de journée : il grappillait 0,1% vers 1,0920$, il finit la journée en repli de -0,1% vers 1,0895$.

La Livre cède -0,2% face au billet vert, tout comme le Yen (157,95/145$) et le franc suisse (0,8960$).

A noter le net raffermissement du Yuan face au Dollar (+1,7% vers 7,1290) malgré des chiffres de croissance médiocre et un PIB qui ralentit à +4,7% en rythme annuel : cela signifie qu'à l'ouverture du plenum du Parti communiste, les cambistes n'attendent pas de fortes mesures de relance ni de baisses de taux agressives.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.