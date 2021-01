Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le $ se raffermit, pas d'appréhension avant la FED. Cercle Finance • 27/01/2021 à 19:53









(CercleFinance.com) - Le Dollar reprend le terrain perdu la veille, et même un peu plus avec +0,35% à 1,2120/E), +0,5% face au Yen (à 104,05) ou face au Franc suisse (+0,2%). La rémunération du billet vert recule de -3Pts vers 1,01%, à la veille à quelques minutes de la publication du communiqué de la FED (FOMC des 26 et 27/01) qui ne devrait donner lieu à des annonces cruciales: les cambistes tablent sur le statu-quo... et des formules laissant ouvertes les portes à de multiples interprétations (afin de ne fermer aucune porte, l'impact de la pandémie de Covid reste trop incertain). Le chiffre US du jour n'était pas de nature à encourager l'achat de Dollar: les commandes de biens durables aux Etats-Unis sont ressorties en hausse de +0,2%, après une hausse séquentielle de 1,2% en novembre. C'est une progression bien moins forte que le consensus ne l'espérait mais la veille, le moral des ménages américains était ressorti au-dessus des attentes. Le Dollar accélère face au Dollar canadien : +0,55% vers 1,2750.

