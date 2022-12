Devises : le $ se raffermit, la Livre (-1%) casse les 1,21/$ information fournie par Cercle Finance • 21/12/2022 à 18:28

(CercleFinance.com) - Le Dollar se refait une santé et gagne ce soir +0,3% face à l'Euro, à 1,0590, +0,6% face au Yen à 132,4 et +1% face à la Livre (à 1,2060, sous le support des 1,2100$), la £ étant la devise la plus faible ce 21/12, le Franc suisse (le plus résilient).

Le Dollar Index reprend +0,25% vers 104,25 mais reste sur une pente plutôt baissière.



Des forces contradictoires se sont affrontées sur le FOREX avec la publication de plusieurs stats US : du soutien pour le billet vert avec la forte hausse de la confiance du consommateur américain (enquête du Conference Board) qui a rebondi à 108,3 ce mois-ci, contre 101,4 en novembre (pour retrouver ses niveaux d'avril dernier).



Le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leurs conditions d'activité actuelles a grimpé à 147,2, après 138,3 le mois dernier, tandis que celui de leurs anticipations s'est amélioré à 82,4 contre 76,7.



Du bien moins bon avec les ventes dans l'immobilier ancien qui ont baissé de -7,7% aux Etats-Unis au mois de novembre, a annoncé mercredi la fédération nationale des agents immobiliers (NAR).

La faiblesse du marché immobilier américain ne se dément pas pour le dixième mois consécutif : en rythme annuel, c'est-à-dire par rapport à novembre 2021, les reventes de logements s'inscrivent en baisse de 35,4%.



Si le prix médian des biens a continué d'augmenter en progressant de 3,5% à 370.700 dollars, Lawrence Yun, chef économiste de la NAR, évoque un marché de l'immobilier qui est resté 'figé' au mois de novembre.

Il serait plus juste de dire que l'activité a chuté dans des proportions inconnues depuis 75 ans, avec une baisse des prix et des transactions qui ferait passer le retournement de 2007/2008 pour une aimable péripétie.