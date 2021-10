Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le $ se raffermit contre toutes devises (+0,2%) information fournie par Cercle Finance • 12/10/2021 à 19:14









(CercleFinance.com) - Aucun mouvement notable du côté du Forex avec un Euro qui consolide à la marge (-0,2%) vers 1,15350/$: il a pu être un peu affaibli par les anticipations conjoncturelles de l'institut ZEW qui chutent de -4,2 points pour atteindre un nouveau niveau de 22,3 points: il s'agit de la cinquième baisse consécutive. Mais l'Euro aussi bien pu profiter de la hausse du rendement des Bunds qui tend de +2Pts vers -0,1030% (pire niveau depuis le 20 mai dernier), et nos OAT ne vont pas mieux avec +1,5Pts à 0,2280%, leur pire niveau depuis le 23 mai dernier. Le FMI de son côté révise légèrement à la baisse son estimation de croissance 2021 de +6,00% à +5,9%... et invoque le variant 'Delta' du Covid (de façon très concrète, l'industrie manque surtout de composants, l'automobile tourne au ralenti). Le Dollar n'a pas seulement gagné de terrain face à l'Euro, il se montre très robuste face au Yen et au Franc suisse avec +0,3% à 113,65 et 0,9310 respectivement. La Livre Sterling résiste le mieux avec -0,1%... malgré un rendement en nette baisse (-3,5Pts par rapport aux T-Bonds (-1Pt de base). Le Dollar Index finit en hausse de +0,2% vers 94,55.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.