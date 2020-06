Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le $ se raffermit, contexte géopolitique plus tendu Cercle Finance • 17/06/2020 à 20:01









(CercleFinance.com) - Le Dollar enchaine une 3ème séance de hausse avec +0,3% face à l'Euro vers 1,1220/E. Il gagne également +0,15% face à la Livre Sterling vers 1,255 mais recule face au Franc Suisse (de -0,2% vers 0,949) qui est robuste contre toutes les principales devises. Peut-être cette progression du Dollar traduit-elle le début d'une petite vague d'inquiétude : Pékin vient de remonter le niveau d'alerte national à l'avant dernier cran (avant le confinement total) et impose déjà des restrictions sur les déplacement intérieurs avec désormais plus de 1.000 voles annulés par jour. Delhi avait annoncé la veille la mort de vingt soldats indiens lors des 1er accrochages meurtriers avec les forces chinoises depuis 52 ans dans la région de l'Himalaya. Jerome Powell de son côté indique que des taux négatifs ne sont 'pas appropriés' pour les Etats Unis et que de nouveaux stimulus fiscaux seraient bienvenus: 'ce n'est pas le moment de se préoccuper du montant de la dette fédérale' (comprendre: la FED monétisera tout). Aucun indicateur de premier plan ne figurait à l'agenda aujourd'hui mais une indication tout de même sur la vigueur du secteur immobilier aux Etats Unis: les mises en chantier de logements ont augmenté de +4,3% en données corrigées des variations saisonnières (CVS) le mois dernier aux États-Unis, à 974.000 en rythme annualisé, après 934.000 en avril. C'est toutefois une petite déception car les analystes espéraient, pour leur part, une hausse plus nette de cet indicateur, vers 1,1 million. Le nombre de permis de construire, censé préfigurer les mises en chantier futures, a lui aussi augmenté, s'établissant à 1.220.000, après 1.066.000, ce qui correspond à une hausse de +14,4%. Cet indicateur est globalement en ligne avec les attentes.

