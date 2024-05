Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises: le $ se maintient à flot grâce au Yen, BTC à 63500$ information fournie par Cercle Finance • 06/05/2024 à 19:09









(CercleFinance.com) - Séance calme niveau activité en l'absence des cambistes britanniques, fermeture des marchés à Londres oblige (early may banking Holliday).

Le Dollar continue de glisser lentement face à l'ensemble des devises (-0,15% face à l'Euro et le Livre, -0,1% face au Franc suisse... mais le '$ Index' termine pourtant la journée dans le vert (+0,05% à 105,10) car le Yen chute de -0,65% vers 153,9/145,00$... ce qui rétablit l'équilibre.



Le Dollar n'illustre pas la relation symétrique la plus fréquente puisqu'il reste faible alors que le Brent lâche pratiquement -1% et recule sous 83$, soit -10% depuis le 14 avril dernier.

L'Euro a peu réagi ce matin à la publication des prix à la production industrielle ont baissé de 0,4% dans la zone euro et de 0,5% dans l'UE, selon les estimations d'Eurostat, après des diminutions de 1,1% dans la zone euro et de 1% dans l'UE en février.



Au rang des rares indicateurs US figurant à l'agenda cette semaine, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan permettra, vendredi, de cerner un peu mieux le moral actuel des ménages américains.



A noter un léger rebond de l'Or à 2.324$ et une poursuite de l'embellie sur le bitcoin qui reprend désormais +12% sur son récent plancher des 57.000$, à 63.500$.







