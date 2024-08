Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : le $ s'offre un beau rebond technique face au Yen information fournie par Cercle Finance • 06/08/2024 à 20:18









(CercleFinance.com) - Le Dollar refait surface grâce à la forte remontée des rendements aux Etats Unis : +12Pts sur le '10 ans' et le '2 ans' (qui repasse la barre des 4,00%).



Le '$-Index' se redresse de +0,35% vers 103,10, le Dollar prenant 0,25% face à l'Euro (1,0930), +0,6% face à la Livre, et surtout +0,8% face au Yen, à 145,3.

La veille, le Yen avait flambé de +4% et testé 140,7 au plus haut... il reperd plus de 3% en 24H.



Le Dollar a été aidé par la contraction du déficit commercial des Etats-Unis : il s'est un peu réduit à 73,1 milliards de dollars en juin, par rapport à celui de 75 milliards du mois précédent (qui a été à peine révisé d'une estimation initiale de 75,1 milliards), selon le Département du Commerce.



Cette diminution de 2,5% du déficit d'un mois sur l'autre résulte d'une progression de 1,5% des exportations américaines de biens et services, à 265,9 milliards de dollars, qui a plus que compensé une augmentation de 0,6% des importations, à 339 milliards.



Il y avait également des chiffres ce mardi en Europe : avoir baissé 5 mois de suite (dont -1,7% en mai), les commandes en volume dans l'industrie allemande ont rebondi de 3,9% en juin 2024 par rapport au mois précédent, selon les données corrigées de variations saisonnières et calendaires de Destatis.



Entre mai et juin 2024, le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières a diminué de 0,3% dans la zone euro et de 0,1% dans l'UE, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne, après des hausses de 0,1 % le mois précédent.







