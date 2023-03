Devises : le $ s'enfonce sous 1,09E, délaissé par l'ASEAN information fournie par Cercle Finance • 30/03/2023 à 19:42

(CercleFinance.com) - Séance de repli du Dollar (-0,45% sur le Dollar Index, retombé sous 102,15, au plus bas depuis le 23 mars, et surtout le 31 janvier (à la veille d'une forte remontée des taux US).



Le billet vert lâche presque -0,6% face à l'Euro vers 1,0910, autant contre la Livre et perd -0,5% face au Franc suisse.

Il ne cède que 0,3% face au Yen et 0,2% face au Dollar Canadien : le Dollar est de plus en plus contesté dans son rôle de monnaie de réserve et d'étalon des échanges internationaux puisque de nombreux pays, pas seulement ceux des BRICS, veulent faire usage du Yuan plutôt que le billet vert pour régler leurs échanges commerciaux: c'est le cas non seulement du Brésil mais également de l'Arabie Saoudite en règlement de leurs ventes de matières premières et énergie à la Chine.

Les 9 pays de l'Asean se sont également entendus pour échanger dans leurs devises respective plutôt qu'en Dollar.



Le Dollar a été pénalisé par une hausse de 6Pts des rendements en zone Euro alors que les T-Bonds restent figés depuis 72H vers 3,5600%. ne s'est rien passé pour la 3ème séance consécutive sur les T-Bonds US qui apparaissent figés entre 3,53 et 3,575% depuis 72H.

Pas de réaction des cambistes à la dernière estimation (définitive) du PIB des Etats-Unis, révisée légèrement en baisse à 2,6% (contre 2,7%) en rythme annualisé au quatrième trimestre 2022, selon la troisième estimation du Département du Commerce (DoC).

Le ralentissement de la croissance économique est sensible par rapport au taux annuel de 3,2% du trimestre précédent.

Au total sur l'année 2022, la croissance des Etats-Unis demeure toutefois estimée à 2,1%.

Par ailleurs, l'indice des prix PCE -le sous-indice le plus suivi- a augmenté de 3,7% au quatrième trimestre, soit le même taux que les estimations précédentes. Hors prix des produits alimentaires et de l'énergie, il a augmenté de 4,4%, soit une révision à la hausse de 0,1 point de pourcentage.

Les inscriptions 'hebdo' aux allocations au chômage aux Etats-Unis ont augmenté de 7.000 la semaine du 20 mars, s'établissant ainsi à 198.000 contre 191.000 la semaine précédente, selon le Département du Travail.